В Прикамье дисквалифицирован директор еще одной УК

17:21 | 28.12.2018

Суд города Березники Пермского края дисквалифицировал директора ООО «Абрамово» Татьяну Гузенко за управление многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований.



12 декабря 2018 года постановлением судьи Березниковского судебного района Пермского края директор ООО «Абрамово» Гузенко Татьяна признана виновной в совершении административного правонарушения, и ей назначено наказание в виде дисквалификации сроком на два года. Основанием для дисквалификации должностного лица управляющей организации является повторное привлечение к ответственности за совершение однородного правонарушения. Ранее Гузенко Татьяна уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления многоквартирным домом.



В данном случае поводом для привлечения должностного лица к ответственности послужил факт бездействия Гузенко Татьяны как руководителя управляющей компании, который выразился в следующих обстоятельствах: в многоквартирном доме № 9 по улице П. Коммуны города Березники по периметру здания допущены неисправность бетонной отмостки, местные проседания, трещины, растительность, частичное отсутствие отмостки, наличие мха на поверхности цоколя по всему периметру здания, краевое разрушение и локальные участки отслоения бетона и оголения арматуры балконных плит множества квартир, неисправность бетонного крыльца второго подъезда, в подъездах № 2, 3 - неисправность электропроводки, приборы освещения не закреплены (висят на проводах), без плафонов, имеются скрутки на проводах, в подъездах № 1, 2, 3 - неисправность почтовых шкафчиков, дверцы погнуты, частично не закрываются, в подъезде № 1 - неисправность дверей тамбура, в подъездах дома - неисправность остекления, трещины по стеклу, частично отсутствует вторая нитка остекления, захламление бытовки, наличие мусора и т.д.



Управляющей организацией до проведения проверки не осуществлялись действия по надлежащему техническому обслуживанию указанного дома. Также судом было учтено, что совершенное правонарушение посягает на права и интересы граждан, о чем свидетельствует обращение, поступившее в Инспекцию.



Судебный акт еще не вступил в законную силу.