800 школьников побывали на новогодней елке главы Перми

17:12 | 28.12.2018

Праздник состоялся во Дворце культуры им. Солдатова.



На праздничное мероприятие были приглашены победители олимпиад и творческих конкурсов, фестивалей и соревнований, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети, находящиеся в социально опасном положении. Их встречали аниматоры и сказочные персонажи. Желающие могли сделать фото в многочисленных тематических зонах.



В качестве волшебного сюрприза ребятам показали мюзикл «Тайна золотого ключика» по мотивам сказки Алексея Толстого «Приключения Буратино», после чего аниматоры провели игровую программу вокруг елки «Большое новогоднее путешествие».



В конце мероприятия каждый ребенок получил новогодний подарок.