В районах Перми в новогодние каникулы будут работать «дежурные» телефоны по вопросам обращения с ТКО

15:04 | 28.12.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел штаб по ЖКХ, где основными вопросами стали работа сетевых компаний и вывоз мусора в праздничные дни. Для контроля за сбором и вывозом ТКО в новогодние каникулы будут работать круглосуточные «дежурные» телефоны.



Глава Перми поручил обеспечить слаженное взаимодействие между сетевыми компаниями, городским департаментом ЖКХ, районными администрациями. В настоящее время сформированы и предоставлены графики дежурств ответственных лиц.



Еще одной темой стала организация сбора и вывоза ТКО в праздничные дни. Напомним, что с 1 января 2019 года обращение ТКО в Пермском крае становится полноценной коммунальной услугой. Обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов будет единый региональный оператор. В Пермском крае региональный оператор – ПКГУП «Теплоэнерго».



Руководители городского департамента культуры и молодежной политики, департамента образования, комитета по физической культуре и спорту доложили, что все подведомственные учреждения направили заявки для заключения договоров с регоператором. Главы районных администраций отчитались, что на местах проведены организационные собрания с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, совместно с компаниями-возчиками определяются места установки контейнеров в индивидуальном жилом секторе.



В настоящее время утверждены графики дежурства департамента ЖКХ администрации Перми, районных администраций, компаний – возчиков отходов, ПМУП «Полигон» в выходные и праздничные дни.



Руководитель ПКГУП «Теплоэнерго» Алик Башаев пояснил, что в новогодние каникулы будет работать многоканальный дежурный телефон +7 (342) 236-90-55 для быстрого реагирования. Информация о наличии ТКО будет в оперативном режиме направляться компании-возчику для устранения.



В каждом районе и департаменте ЖКХ с 30 декабря по 8 января будут работать дежурные телефоны.