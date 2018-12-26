Движение по левой стороне Чусовского моста открыто

13:35 | 28.12.2018

Мостоотряд завершил работы по устройству перекрывающего листа на левой части деформационного шва опоры № 14.



Движение по левой стороне открыто полностью. На правой стороне начали аналогичные работы, в связи с чем на ней введено временное ограничение движения до окончания ремонтных работ.



Работы подрядчик планирует завершить 29 декабря во второй половине дня. После этого движение на Чусовском мосту будет открыто по обеим полосам движения.