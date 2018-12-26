В Перми будет демонтирован светофор на участках спрямления шоссе Космонавтов

12:51 | 28.12.2018

Светофорный объект был установлен возле третьего надземного пешеходного перехода, который в 2015 году не был достроен предыдущим подрядчиком. Необходимость установки светофора на дороге непрерывного движения обусловлена соблюдением мер безопасности пешеходов. Тем не менее, на данном участке неоднократно происходили дорожно-транспортные происшествия.



Реконструкция разворотных участков потребовала переноса инженерных коммуникаций, сооруженных по ранее утвержденной проектной документации, переустройства новых сетей: сети связи, электроснабжение, освещение, ливневая канализация, газопровод.



В настоящее время все сети перенесены и переустроены, 17 новых опор освещения установлены, освещение участка запущено.



Подрядчик АБЗ №1, приступив к работам по спрямлению участков, одновременно выполнял работы и по завершению обустройства надземного пешеходного перехода.



29 декабря, согласно графику выполнения работ, во второй половине дня движение пешеходов по данному переходу будет открыто. Светофорный объект демонтируют, а наземный переход ликвидируют, закрыв барьерным ограждением.



Напомним, работы по реконструкции объекта выполняет пермская компания «Асфальтобетонный завод №1». Объект крайне важный как для жителей города, так и для гостей. Дорога ведет в аэропорт и из аэропорта в город. Предыдущий подрядчик обанкротился, объект не прошел госприемку. В его прежнем состоянии был небезопасен для проезда на транспорте. Нынешние работы предполагают сделать проезд безопасным и комфортным.