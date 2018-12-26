Пермь: новости дня
12:47 | 28.12.2018
Ледовый городок на пермской эспланаде готовится принять первых гостей
На эспланаде завершается строительство ледового городка, которое началось в первых числах декабря. Для возведения новогоднего комплекса было привезено 1200 кубических метров льда, площадь комплекса составила 1500 квадратных метров. Ежедневно на площадке единовременно работали от 40 до 50 специалистов, включая профессиональных скульпторов и опытных резчиков по льду.
В этом году ледовый комплекс посвящен теме Востока. Каждый объект обращается к теме культурных символов стран Китая, Японии, Кореи. Сам архитектурный ансамбль представляет собой фантазийный комплекс построек, среди которых есть посвящения одному из главных символов Востока – Великой Китайской стене, а также величию японских замков, изобретению шелка и культуре чайных церемоний, национальному театру и восточной философии. Визуальной особенностью комплекса этого года станет большой объем художественного оформления элементов: с помощью техники снежной затирки скульпторы смогли добавить каждому объекту фактурности, а сами горки городка имеют большое количество малых скульптурных элементов. Так, горку «Театр Кабуки» дополняют ледовые актеры театра, вершину горки «Чайная церемония» – изящный чайничек, горка «Терракотовый воин» выполнена в виде большого трехметрового воина.
Ледовый городок начнет свою работу 30 декабря в 18:00 и далее будет работать ежедневно по графику: будни – с 10:00 до 22:00, выходные и праздничные дни – с 12:00 до 22:00. Вечером 31 декабря планируется, что городок закроется несколько раньше на технический перерыв, чтобы на праздник открыться вновь. В новогоднюю ночь ледовый комплекс будет принимать гостей с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января. Начиная с 23:30 пермяков и гостей города ждут праздничная программа, световое шоу и два фейерверка; в новогодние каникулы в городке будут работать дневные развлечения для детей, а к Рождеству в комплексе появится вертеп и будет представлена праздничная программа с проекционным шоу на здании Театра-Театра. Посещение комплекса свободное, важно соблюдать требования безопасности.
Отметим, что коррективы в график работы городка может внести погода: при температуре выше минус 4 градусов эксплуатация ледовых горок не рекомендуется. Все изменения в режиме городка будут оперативно отражаться с 30 декабря на официальном сайте проекта: ледовыйгородок.рф. Собираясь в городок, необходимо проверить актуальный режим работы на сайте. Официальный хештег проекта – #ветерсвостока.
© «Вечерние Ведомости»
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