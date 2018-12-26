Планы по созданию добровольческих центров в Прикамье соответствуют федеральному тренду

12:38 | 28.12.2018

27 декабря в Кремле состоялось заседание Госсовета РФ. Участие в работе совещательного органа приняли главы регионов страны, в том числе губернатор Пермского края Максим Решетников, а также представители волонтерских и благотворительных организаций.



В ходе заседания президент РФ Владимир Путин пообещал поддержку волонтерским центрам в регионах.



Глава государства подчеркнул, что формирование волонтерских центров следует разворачивать активнее. «Такие точки притяжения должны быть в городах, других населенных пунктах, в школах, колледжах, вузах», – сказал Владимир Путин.



Запрос со стороны молодежи на участие в волонтерском движении очень большой, отметил президент, уточнив, что и старшее поколение готово делиться знаниями и опытом на благо общества.



Президент также заявил, что следует оказывать поддержку бизнесу, который создает корпоративные волонтерские центры.



Пермский край является вторым регионом ПФО по количеству добровольцев, их в Прикамье порядка 17 тысяч человек.



Согласно Плану добровольческих (волонтерских) мероприятий на территории Пермского края в 2018 году состоялось более 360 мероприятий различного уровня. Наиболее яркие из них – Пермский международный форум добровольцев, который собрал на своей площадке более 1500 представителей некоммерческого сектора, органов власти, социально ориентированного бизнеса, СМИ из 64 субъектов Российской Федерации и 17 стран мира. Также в Прикамье проводится Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА», краевой фестиваль благотворительности «Пермский благотворительный сезон». В 32 муниципальных территориях Прикамья состоялось более 140 мероприятий.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в планах краевых властей в 2019 году создать региональный ресурсный центр добровольчества, ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также запустить проект «Школа волонтера».



Важно отметить, что планы краевых властей совпадают с запросом волонтеров и представителей некоммерческих организаций. Так, директор «Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» Ксения Разуваева отметила важность образовательных мероприятий для волонтеров. Опыт показал, что это необходимые меры: например, при организации мероприятий по поиску пропавших людей представители МЧС не соглашались брать с собой волонтеров. Важно, чтобы в таких мероприятиях участвовали добровольцы, обладающие необходимыми навыками.