Талантливых школьников Прикамья поздравили с Новым годом

17:47 | 27.12.2018

В Пермском театре оперы и балета в честь Нового года состоялась губернаторская елка. Ее гостями стали отличники, победители конкурсов, соревнований и олимпиад, дети из малообеспеченных, многодетных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Еще одна делегация отличившихся ребят отправилась на главную – кремлевскую – новогоднюю елку страны.



На губернаторской елке в Перми для детишек устроили игры в фойе, организовали конкурсы и викторины, аниматоры водили с ребятами хороводы, учили моделировать фигуры из надувных шариков. Особой популярностью на празднике пользовались аквагрим и фотозона в виде снежного шара. Главным подарком для юных гостей стала опера-сказка «Двенадцать месяцев» по сказке Самуила Маршака. В конце праздничного дня каждого ждал новогодний подарок. «В общей сложности нам удалось устроить предновогоднее чудо почти для 800 ребят: гостями губернаторской елки стали порядка 670 детей, а на кремлевскую елку в Москву отправились 90 ребят в возрасте от 11 до 14 лет. Все, конечно, в сопровождении взрослых», — отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.



В программу пребывания региональной делегации в Москве включено посещение цирка на Цветном бульваре и, конечно, общероссийская новогодняя елка в Кремлевском дворце. После основной программы ребята направятся в один из самых больших парков столицы – «Измайлово», где узнают о тонкостях робототехники и пройдут курс по изготовлению елочных игрушек. Каждый делегат отправился в столицу в фирменных футболках и шарфах с логотипом региона.