Цифровая телесеть в Пермском крае заработала в полном объеме

17:44 | 27.12.2018

Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ, на территории Пермского края завершена.



24 декабря 2018 года были запущены последние передатчики второго мультиплекса в шести населенных пунктах региона. Цифровая телесеть заработала в полном объеме. Теперь 20 цифровых каналов доступны не менее чем 98,97 % жителей Пермского края. Начиная с 2009 года РТРС («Российская телевизионная и радиовещательная сеть») модернизировала для приема «цифры» и заново построила в регионе 55 объектов вещания. Суммарная высота телевизионных башен превышает 4 тыс. метров. До прихода «цифры» жители большинства населенных пунктов Пермского края могли принимать не более четырех телеканалов. Единый информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей больших городов и жителей небольших поселений, в том числе отдаленных и труднодоступных.



Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения – это высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного оборудования. При этом абонентская плата отсутствует. Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну ДМВ-диапазона. Если телевизор старый, в дополнение к нему понадобится цифровая приставка. Напомним, полный переход Пермского края на цифровое телевидение запланирован на 3 июня 2019 года. В этот день РТРС отключит в регионе аналоговое телевещание. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что при переходе на цифровое телевидение старшему поколению и жителям со старым оборудованием будет оказана необходимая социальная поддержка. Затраты на покупку необходимого оборудования компенсируют ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам, получающим социальную пенсию.



Размер социальной поддержки для покупки цифровой приставки к телевизору составит до 1000 рублей. Тем, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, выплата составит до 6000 рублей для покупки спутниковой тарелки. Заявление о предоставлении компенсации направляется в территориальные управления министерства социального развития Пермского края.