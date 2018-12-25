Губернатор Пермского края сохраняет позицию в «Индексе власти»

17:27 | 27.12.2018

Аналитическое агентство «Давыдов. Индекс» представило актуальный выпуск «Индекса власти» за декабрь 2018 года. Губернатор Пермского края Максим Решетников сохранил свою позицию в топ-10 «Индекса власти».



Ниже в рейтинге расположились губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (он занял 11–12-е место), губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (16–17-е место), глава Нижегородской области Глеб Никитин (18-е место).



Напомним, с апреля 2018 года губернатор Прикамья стабильно находится в топ-10 «Индекса власти».



Как отмечают авторы индекса, слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, для экспертов были профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Все оценки даны в миллионах условных единиц.