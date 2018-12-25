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Пермь: новости дня


 

16:59 | 27.12.2018

Эспланада ждет пермяков в новогоднюю ночь и в каникулы

Встретить Новый год можно будет в ледовом городке, где будет организован праздничный концерт, и на коньках у монумента «Героям фронта и тыла», посмотреть фейерверки можно будет в 00:00 и 02:00.

Главная ночь года будет отмечаться в ледовом городке на эспланаде на площади у Театра-Театра. Здесь 31 декабря для жителей города будет представлена праздничная шоу-программа, которая начнется в 23:30 и продлится до 04:00. В ней будут задействованы пермские артисты, музыкальные и танцевальные группы, а также театр огня «Игры пламени». Зрителей программы ждут два праздничных фейерверка – трехминутный в 00:00 и пятиминутный в 02:00, а также новинка этого года – световое шоу, которое представят около 01:40 и 02:55. С 03:00 до 04:00 состоится новогодний open-air совместно с партнером праздника «Ретро ФМ». Вход на эспланаду – свободный.

Любители зимних развлечений смогут встретить новогоднюю ночь на центральном ледовом катке, расположенном у монумента «Героям фронта и тыла». Его площадь составляет 3000 квадратных метров. Выход на лед со своим спортинвентарем – бесплатный.

С 3 по 7 января в ледовом городке откроется «Резиденция Деда Мороза». Все желающие смогут не только передать свои желания главному волшебнику, но и сделать фото на память – с 13:00 до 16:00. С 14:00 до 17:00 с 3 по 7 января в ледовом городке будут работать интерактивные развлечения для детей разного возраста.

Новогодние каникулы на эспланаде начнутся с большого фестиваля «Пермь активная. Зима», который объединит сразу две праздничные площадки – ледовый городок и пространство у монумента «Героям фронта и тыла». В течение одного дня – 3 января – здесь состоится множество новогодних забав и шуточных чемпионатов: парад снеговиков, забег Дедов Морозов и массовый забег, конкурс красоты «Активная Снегурочка», чемпионаты по поеданию пельменей, по зимним забавам, снежное побоище и чемпионат по догонялкам на льду.

Большая рождественская программа ждет гостей и жителей Перми 7 января, она начнется в 18:00 и продолжится до 22:00. В течение концертной программы ежечасно осуществится четыре показа видеоинсталляции на здании Театра-Театра.

© «Вечерние Ведомости»

 


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