Жителя Перми подозревают в убийстве жены, считавшейся пропавшей

14:51 | 27.12.2018

В Орджоникидзевском районе возбуждено уголовное дело по признакам убийства по факту безвестного исчезновения 28-летней жительницы мкр-на Кислотные Дачи Екатерины Жигало (Вотиновой). Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, по подозрению в убийстве задержан 29-летний супруг женщины.



По данным следствия, жена и муж жили вместе, и с 12 декабря женщина перестала выходить на связь с родными и знакомыми. Ее муж сообщил, что супруга ушла из дома после семейной ссоры и ему не известно, где она находится. В ходе следственных мероприятий на автомобильной стоянке в Дзержинском районе Перми в багажнике арендованной мужчиной машины было обнаружено тело пропавшей с телесными повреждениями. По предварительным данным, между супругами произошла ссора, мужчина избил женщину, и она скончалась от полученных травм. Затем подозреваемый попытался уничтожить следы преступления и скрыть тело.



Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.