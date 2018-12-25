В Перми уничтожили более 600 килограммов яблок

13:44 | 27.12.2018

25 декабря Пермская таможня, краевое управление Россельхознадзора и Пермская транспортная прокуратура провели таможенный осмотр на овощной базе по ул. Пожарной, 18, в Перми.



Обнаружена сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в РФ: 36 ящиков яблок общим весом 608 кг. На ящиках частично были этикетки с надписями на иностранном языке, часть этикеток была сорвана. К фруктам не прилагались товаросопроводительные и разрешительные документы. Яблоки изъяли и уничтожили на полигоне ТБО в д. Софроны.



Пермская таможня напоминает: пермяки и жители Прикамья могут сообщить об известных им фактах реализации санкционных товаров по телефону круглосуточной горячей линии 8 (342) 238-72-27.