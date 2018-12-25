В Пермском крае будет представлена новая система транспортного обслуживания

13:29 | 27.12.2018

В настоящее время в регионе разрабатывается специальное программное обеспечение – единая автоматизированная система оплаты проезда (ЕСОП). В конечном итоге ЕСОП позволит создать условия для наиболее эффективного, конкурентоспособного, удобного и комфортного предоставления транспортных услуг, а также прозрачности транзакций всех пассажиров.



Преимущества ЕСОП заключаются в том, что система позволит:



- обеспечить возможность проезда по одной карте как на муниципальных, так и межмуниципальных маршрутах;



- внедрить универсальные тарифные планы (транспортные карты, проездные);



- оплачивать проезд различными способами: наличная и безналичная оплата (транспортные карты, банковские карты, телефоны и др.)



- получать достоверные данные о пассажиропотоке на всех маршрутах для последующего анализа и планирования маршрутной сети;



- обеспечить прозрачность расчетов в транспортной отрасли;



- обеспечить универсальность системы и подключение всех муниципалитетов края.



В настоящее время существует несколько информационных систем, которые осуществляют прием банковских карт при оплате проезда. Но в большинстве граждане привыкли рассчитываться за проезд наличными средствами. Задача – создать единую информационную систему, которая объединит муниципальные и региональные перевозки.



В рамках развития цифровой экономики планируется создать прообраз единой национальной системы, что создаст благоприятные условия для передвижения пассажиров в пределах региона по одной карте: как по городу или в рамках муниципалитета, так и на межмуниципальном маршруте, а в стратегических планах – создать возможность по единой карте перемещаться из одного региона в другой. Все транзакции будут учтены, и перевозчики получат плату за свою работу. С точки зрения учета пассажиропотока ЕСОП позволит отслеживать пассажиропоток на том или ином направлении, как удобнее передвигаться пассажирам. И в будущем настраивать транспортную работу таким образом, чтобы это было оптимально удобно для жителей Пермского края, как в автобусе, так и на железнодорожном транспорте.