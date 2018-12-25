Пермская городская служба спасения получит новое здание

12:59 | 27.12.2018

27 декабря в России отмечают День спасателя. Накануне праздника отличившимся в этом году сотрудникам Пермской городской службы спасения были вручены благодарности и грамоты.



С начала года в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 92,9 тысячи телефонных обращений. Группы оперативного реагирования городской службы спасения выезжали на происшествия 2452 раза (пожары, ДТП, подводный поиск, эвакуация потерпевших, аварийное вскрытие помещений при наличии угрозы жизни и здоровью людей). За это время было спасено 552 человека и еще 553 пострадавшим спасатели оказали первую помощь. В летний сезон, как и в предыдущие годы, на пяти организованных местах массового отдыха у воды дежурили спасатели, что позволило не допустить ни одного летального случая.



Отметим, спасатели Пермской городской службы спасения обладают необходимыми знаниями, техническими навыками и приемами ведения аварийно-спасательных работ, необходимой физической подготовкой. Служба работает в режиме постоянной готовности дежурных сил к оперативному реагированию на риски и угрозы чрезвычайных событий.



- Я благодарю вас за службу, которую вы несете в течение года, за самоотверженность и профессионализм. Когда у всех наступают праздники, у сил и средств городского звена начинается режим повышенной готовности. Желаю, чтобы новогодние мероприятия прошли в спокойном режиме, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.



В завершение своей речи глава города отметил, что городские власти решают вопрос совершенствования материально-технической базы Пермской городской службы спасения. Так, в этом году были приобретены два новых автомобиля, три квадроцикла и три снегохода, а также специальный бензорез по бетону.



- Приобретенная техника помогает спасать жителей нашего города, но техника не работает без людей, которые ей управляют. Мы будем дальше работать над улучшением условий вашей деятельности – я принял решение, что Пермская городская служба спасения переедет в новое помещение, на улицу Ижевская, 25, как только там будет проведен ремонт, - озвучил новость для спасателей глава города.



Отметим, что площадь нового помещения в три раза больше прежнего и будет соответствовать основным требованиям, необходимым для обеспечения оперативной деятельности. Планируется, что переехать в отремонтированное здание спасатели смогут в 2020 году.



Также в июле этого года для дислокации оперативной группы в Кировском районе службе передано в оперативное управление помещение по улице Адмирала Нахимова, 20.



В ходе торжественного мероприятия, которое прошло в администрации Перми, спасателям и сотрудникам Пермской городской службы спасения вручили благодарственные письма и грамоты.



Поздравления с профессиональным праздником в адрес пермских спасателей также прозвучали от начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Пермскому краю Дениса Поздеева, заместителя главы администрации Перми Лидии Королевой, заместителя начальника департамента общественной безопасности администрации Перми Андрея Падучева, начальника Пермского городского управления гражданской защиты Александра Стяжкина, директора Пермской городской службы спасения Владимира Касымова.



Со своей стороны Владимир Касымов поблагодарил городские власти за новые технику и помещения.



- Это позволит совершать и дальше благие дела для пермяков, - резюмировал он.