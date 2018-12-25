На мосту через Чусовую начаты ремонтные работы

12:46 | 27.12.2018

26 декабря Мостоотряд № 123 начал работы по устройству перекрывающего листа на левой части деформационного шва опоры № 14. 27 декабря работы на этой части моста будут завершены и переместятся на правую сторону.



Движение по левой стороне будет открыто полностью, а по правой, напротив, будет введено временное ограничение движения до окончания ремонтных работ.



По предварительному плану полностью движение на мосту должно быть восстановлено к 30 декабря. По сообщению генерального директора Мостоотряда №123 Юрия Истягина, срок открытия может быть сокращен и движение будет восстановлено уже 29 декабря.



Напомним, временное ограничение движения на мосту введено в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на деформационном шве на опоре № 14 на мосту через р. Чусовую.