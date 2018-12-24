Пермь: новости дня
18:10 | 26.12.2018
Минэкономразвития РФ высоко оценил законы Пермского края
Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отмечает, что высокие результаты края в рейтинге – ожидаемы и оправданны: «В этом году в Пермском крае принят ряд важных законопроектов, которые в дальнейшем благоприятно отразятся на развитии инвестиционных проектов и инновационной экономики. Это рамочные законы о торгово-промышленной палате и инвестиционной политике, льготное налогообложение для индустриальных технопарков и «технопарков в сфере высоких технологий». Очень важно, что все эти законотворческие решения принимаются после глубокой проработки с коллегами из правительства и бизнес-сообществом».
В рамках ежегодного рейтинга учитывались такие параметры, как правовое закрепление и практический опыт регионов Российской Федерации в сфере ОРВ, методическое и организационное сопровождение указанного института, внедрение ОРВ в органах местного самоуправления, а также независимая оценка со стороны представителей бизнес-сообщества.
Регионы ранжировались на 4 группы: высший уровень (от 80 до 100 баллов), хороший уровень (от 60 до 79 баллов), удовлетворительный уровень (от 40 до 59 баллов) и неудовлетворительный уровень (от 0 до 39 баллов). Составной частью формирования рейтинга стала независимая оценка бизнеса, которая составила 25% от общей суммы баллов.
Пермский край вошел в группу с высшим уровнем осуществления процедур ОРВ. Всего в группу регионов с самыми высокими результатами вошли 36 регионов, а лидерами рейтинга в этом году оказались Краснодарский край, Ульяновская и Новосибирская области.
Как заявил министр экономического развития Пермского края Максим Колесников на своей странице в Facebook, «оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов - важная процедура, позволяющая определить, как изменение законодательства влияет на деловой климат в регионе».
ОРВ – оценка социально-экономических последствий вводимого или введенного ранее государственного регулирования.
© «Вечерние Ведомости»
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