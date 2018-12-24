«Горьковка» приглашает пермяков на выставку

17:41 | 26.12.2018

В краевой библиотеке имени А. М. Горького открылась выставка пейзажей «От Вятки до Камы».



Автор работ, молодая художница Анна Бурдина, родилась в поселке Рудничном Кировской области. Анна – студентка факультета живописи уральского филиала Академии живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова (руководитель – младший научный сотрудник Ольга Коробейникова).



Анна Бурдина влюблена в пейзаж с детства. Пишет широко, что придает ее работам экспрессии. Любимые мотивы художницы – мотивы родного края: глубинки, широкие поля, луга. Многие этюды созданы в Кировской области и Пермском крае. Серии картин написаны в разное время года, и практически все воспевают негромкую деревенскую красоту наших мест с ее деревянными избами, стогами, проселочными дорогами и берегами рек. Лишь одна выбивается из общей канвы: «Работа идет. Д. Бахаревка». Это знакомый всем уральцам типичный железнодорожный зимний пейзаж – суровый и серый, расцвеченный лишь оранжевыми жилетами путевых рабочих.



В экспозиции 40 работ, все созданы в 2018 году в технике «холст, масло». Выставка будет работать по 31 января 2019 года в арт-фойе «Горьковки» (3-й этаж, левое крыло).