За год прикамцам вернули более 22 миллионов за ЖКУ

16:20 | 26.12.2018

В 2018 году Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края помогла вернуть жителям более 22 миллионов рублей, неправомерно начисленных за коммунальные услуги.



Инспекцией государственного жилищного надзора Пермского края за 2018 год рассмотрено 5791 обращение граждан по вопросам неправомерных начислений платы за жилищно-коммунальные услуги.



По результатам проведенных проверок начислений размера платы за коммунальные услуги был сделан перерасчет платы в пользу граждан на сумму 22 миллиона 249 тысяч рублей.



По словам заместителя начальника Инспекции Юлии Батеневой, больше всего нарушений было выявлено в платежных квитанциях за коммунальные услуги по электроснабжению, отоплению, горячему водоснабжению.



Юлия Батенева отмечает, что при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении порядка определения платы за коммунальные услуги, жители вправе обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для проведения проверки.