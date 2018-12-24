В 2018 году в Пермском крае построили 7 новых детских садов более чем на 1000 мест

16:14 | 26.12.2018

Во вторник, 25 декабря, в Прикамье открылось сразу 2 детских сада: на 90 мест в с. Ашап Ординского района и на 150 мест в Перми. В этом году в Пермском крае уже введено 5 детских садов на 800 мест. Таким образом, за год в регионе построены дошкольные образовательные учреждения на 1040 мест.



Детский сад в селе Ашап посещают дети всех населенных пунктов Ашапского сельского поселения. Существующее здание детского сада не вмещает всех детей, к тому же оно не приспособлено для маломобильных групп населения. Кроме того, в эксплуатируемом здании нет медицинского кабинета, спортивного зала, а также его нельзя было приспособить для размещения ясельных групп. Новое двухэтажное здание площадью более 1300 кв. м позволит вместить всех желающих с учетом стабильной рождаемости в поселении – порядка 30 детей в год.



Как отмечает заведующая детским садом Татьяна Зотова, теперь в детском саду созданы все условия для развития детишек. «Теперь наши дети будут развиваться в комфортных условиях. За счет расширения у нас увеличится перечень предоставляемых услуг дошкольного образования, и мы сможем принимать еще совсем маленьких деток – до 3 лет – в ясельные группы», — рассказала Татьяна Зотова.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что все новые детские сады должны предусматривать наличие ясельных групп «При получении федеральных средств на строительство детских садов у нас есть обязательства по обеспечению детских садов ясельными группами. Другой момент, что у нас сейчас основная задача обеспечить местами в детских садах детишек от 3 лет там, где они живут. Потому что формально у нас очереди нет, но часто дают путевки в детские сады в отдаленных районах», — подчеркивал губернатор.



Продолжается планомерная работа по строительству новых детских садов в краевой столице. Настоящим подарком для жителей микрорайона Водники стал реконструированный детский сад на 150 мест. Общая площадь детского сада теперь почти 2 тыс. кв. м. Здание детсада №409 пришлось реконструировать с учетом увеличения рождаемости населения района. Теперь это 2-этажное здание с красивой облагороженной территорией, прогулочными площадками, игровыми и спальнями. Внутри здания появился бассейн.



«Губернатором края поставлена ключевая задача в сфере образования – это создание современных и безопасных условий для обучения детей. Поэтому основной упор делается на строительство новых и оптимально оборудованных школ и детских садов. Все-таки это основа качественного образования в регионе», — прокомментировала строительство нового корпуса детского сада министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.



Отметим, сегодня в регионе возведено и реконструировано 5 школ и 7 детских садов. Всего до 2022 года в Пермском крае планируется построить не менее 27 детских садов и 27 школ.