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12:19 | 26.12.2018
40 участников из Пермского края вышли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»
Всего в Приволжском федеральном округе по итогам дистанционного этапа в региональный полуфинал вышли 434 человека. Из них 40 – из Пермского края. Отметим, в прошлом конкурсе наш регион в полуфинале представляло 29 человек.
По количеству полуфиналистов Пермский край вошел в топ-5 субъектов ПФО. На шаг ближе к финалу стали 88 представителей Нижегородской области, 60 жителей Самарской области, 49 представителей Башкирии и 41 житель Татарстана.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал заинтересованность региона в перспективных кадрах. Важная роль в поиске лидеров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровней.
Участники, показавшие высокие результаты в ходе заочного отбора, встретятся на полуфиналах в своих федеральных округах. В первый день участники пройдут повторное компьютерное тестирование, а затем в течение двух дней будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий. Кроме того, они пройдут новое для конкурса задание.
Как рассказал в ходе пресс-брифинга первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, участникам предстоит провести социальную акцию: «Условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, чтобы каждый из полуфиналистов за это время выбрал и реализовал какое-то социально значимое действие на территории своего региона. При этом, поскольку мы говорим о лидерах, то есть о людях, которые способны не только действовать, но и анализировать и делать выбор, мы не будем давать готовых заданий». Координационную поддержку полуфиналистам будут оказывать Ассоциация волонтерских центров, Фонд президентских грантов и общественные палаты регионов.
По словам Сергея Кириенко, выполнение этого задания продемонстрирует способность конкурсантов самостоятельно анализировать, принимать решения и инициировать действия, связанные с решением обозначенной проблемы. «Лидер России – это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать», – подчеркнул он.
Организаторы конкурса 2018–2019 гг. приняли решение увеличить число полуфиналистов в трех федеральных округах, где было самое большое число заявок и, соответственно, самая высокая конкуренция. В Северо-Западном и Приволжском федеральных округах региональная квота возросла с 300 до 400 человек, в Центральном – с 600 до 900, во всех остальных, кроме Северо-Кавказского, число полуфиналистов составило порядка 300 участников. В СКФО на полуфинал приглашено около 200 человек.
Напомним, по итогам прошлого конкурса «Лидеры России» среди победителей было 3 представителя Пермского края. Впоследствии один из них, Анна Козицына, трудоустроился в отдел государственной службы администрации губернатора Пермского края. Она стала руководителем проекта «Молодежный резерв Прикамья – 2018».
© «Вечерние Ведомости»
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