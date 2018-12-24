В Пермском крае заключен первый специнвестконтракт в пищевой промышленности

12:14 | 26.12.2018

В Перми состоялось подписание специального инвестиционного контракта (СПИК) между правительством Пермского края и ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и управляющий акционер «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.



СПИК предусматривает создание современной фабрики по производству мороженого на производственной площадке Пермский хладокомбинат «Созвездие».



Заключенный специальный инвестиционный контракт стал девятым СПИК, реализуемым в регионе, и первым – в пищевой промышленности. Как отметил губернатор Максим Решетников, важно, что компания развивается именно на пермской площадке. «Компания «МИЛКОМ», холдинг «КОМОС ГРУПП» не только реанимируют производственную площадку Пермского хладокомбината, они создают одно из крупнейших в России производств мороженого. Это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет региона, – обозначил губернатор. – Действия со стороны бизнеса и органов власти должны быть взаимными. Край, со своей стороны, готов создавать комфортные условия для реализации инвестпроектов. Специальный инвестиционный контракт – инструмент адресной поддержки. И мы видим, что он востребован бизнесом».



Отметим, среди регионов ПФО Пермский край – единственный, где реализуется институт региональных СПИК. По количеству региональных контрактов Пермский край занимает 1-е место в РФ.



По словам управляющего акционера «КОМОС ГРУПП» Андрея Шутова, за время реализации проекта, до 2025 года, ОАО «МИЛКОМ» предполагает создать более 370 новых рабочих мест, в том числе для руководителей среднего и высшего звена. «Кроме того, новое производство имеет проектную мощность 9,1 тысячи тонн мороженого в год. Таким образом, совокупная мощность предприятия составит почти 69 тысяч тонн мороженого в год. Предполагаемые объемы производства позволят ПХК «Созвездие» стать единственным крупным производителем мороженого в Пермском крае, продукция которого будет отвечать международным стандартам качества ISO и безопасности производства продукции ХАССП (НАСРР)», – рассказал о перспективах предприятия Андрей Шутов.



В рамках реализации проекта ОАО «МИЛКОМ» намерено приобрести производственные объекты незавершенного строительства, объекты инфраструктуры и оборудование, осуществить строительно-монтажные работы, монтаж нового и модернизацию имеющегося технологического оборудования, возвести новый объект – пункт приемки и хранения молока. Стоимость создания фабрики составит более 1,8 млрд рублей. Из них 876 млн рублей – собственные средства ОАО «МИЛКОМ» и более 1 млрд рублей заемных средств.



Общий объем инвестиций холдинга в агропромышленный комплекс с 2005 года составляет 23 млрд рублей. Выручка от реализации продукции за период действия контракта составит почти 11 млрд рублей.



При условии своевременного ввода в эксплуатацию всех производственных объектов хладокомбинат увеличит поступления в консолидированный бюджет Пермского края за счет налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций; в бюджет Российской Федерации – за счет налога на добавленную стоимость, в государственные внебюджетные фонды – за счет страховых взносов.



В свою очередь, в течение срока действия контракта правительство Пермского края предоставит налоговые льготы в отношении ПХК «Созвездие» ОАО «МИЛКОМ» в качестве стимулирующей меры. Налоговая ставка на прибыль составит 13,5 %; на имущественный комплекс хладокомбината, созданный в рамках проекта, налог начисляться не будет. Также правительство гарантирует неизменность предоставляемых мер стимулирования и условий реализации инвестиционного проекта в течение срока действия контракта с учетом норм действующего законодательства.



Отметим, в регионе уже действуют 8 СПИК, 7 из них региональные и 1 федеральный («ЕвроХим»). Объем инвестиций по уже действующим СПИК – около 188,3 млрд рублей, создается около 4 тысяч рабочих мест.



ОАО «МИЛКОМ» входит в субхолдинг «Переработка молока» под управлением ООО «КОМОС ГРУПП» и включает в себя четыре производственные площадки в Удмуртской Республике, ООО «Казанский молочный комбинат» в Татарстане и производственную площадку Пермский хладокомбинат «Созвездие» в г. Перми. По итогам 2017 года ОАО «МИЛКОМ» переработало более 414 тысяч тонн молока-сырья.



До сентября 2017 года производство мороженого осуществлялось на нескольких производственных площадках агрохолдинга – «Ижмолоко», Удмуртский хладокомбинат и Пермский хладокомбинат «Созвездие». В январе 2017 года было принято решение о выпуске производства мороженого на одной площадке – ПХК «Созвездие». В целях расширения производства приобретены производственные объекты незавершенного строительства и объекты инфраструктуры ОАО «Пермский хладокомбинат «Созвездие», которое с 2014 по 2016 год выпуск продукции не осуществляло. В 2018 году осуществляется коммерческий запуск оборудования, в рамках которого оно должно подтвердить свою производительность.



С начала 2017 года ОАО «МИЛКОМ» начало модернизацию приобретенных мощностей, окончание работ на объектах незавершенного строительства и установку высокотехнологичного оборудования для выпуска новых современных линеек мороженого. География продаж за I полугодие 2018 года насчитывает 49 регионов Российской Федерации. Территориальными лидерами продаж являются Удмуртская Республика и Пермский край.