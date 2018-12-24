На Совете представительных органов Пермского края обсудили муниципальные дороги и поддержку предпринимателей

12:05 | 26.12.2018

25 декабря состоялось заключительное заседание в текущем году Совета представительных органов Пермского края под руководством спикера краевого парламента Валерия Сухих, который подчеркнул: «Совет – это не только координационный центр в сфере нормотворчества, но и центр принятия совместных решений по развитию края». Среди вопросов, которые обсудили председатели муниципальных земских собраний и городских дум, проблемы правового обеспечения предпринимательской деятельности и реализация проекта «Муниципальные дороги».



Уполномоченный по защите прав предпринимателей Вячеслав Белов отметил, что взаимодействие с Советом началось еще в 2015 году, продолжает развиваться и приносить результаты. Так, по итогам года совершено 35 выездов в территории края, в 40 муниципальных образованиях действуют общественные приемные для предпринимателей, зафиксировано 939 обращений от представителей среднего и малого предпринимательства. По словам Вячеслава Белова, выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, а именно: земельные и имущественные отношения, аренда помещений и земли, проверки общественных организаций в сфере защиты прав потребителей, внеплановые проверки контрольно-надзорных органов. Он отметил, что в 47 муниципальных образованиях действуют собственные советы по предпринимательству. «Важно максимально поддержать предпринимательскую инициативу именно на муниципальном уровне. Часто от профессионализма должностных лиц зависит инвестиционный климат не только отдельно взятой территории, но и Пермского края в целом», – подчеркнул Вячеслав Белов.



В проведение краевого конкурса социальных и гражданских инициатив, о котором доложил директор департамента общественных проектов края Евгений Хузин, внесены изменения. Так, все ранее объявленные конкурсы в сфере гражданских инициатив теперь проводятся по единому формату, по сравнению с прошлым годом максимальный размер гранта увеличен с 500 тысяч до 3 млн рублей, а заявки принимаются только в электронном виде по единой разработанной форме.



Председатель Совета, спикер краевого парламента Валерий Сухих подчеркнул, что руководители тех муниципальных образований, которые стали победителями конкурса, готовы передать свой опыт по подготовке и разработке проектной документации, тем самым активизировав процесс вовлечения новых участников.



Также председатели земских собраний и городских дум рассмотрели тему развития муниципального дорожного строительства по итогам 2018 года и основные планы на следующий год. В информации, представленной министром транспорта Николаем Ухановым, подчеркивается, что бюджет, выделенный на проект «Муниципальные дороги», составляет в 2018 году 4,4 млрд рублей, на следующий год – 4,247 млрд рублей. За год построено и реконструировано 15 492 км муниципальных дорог, работы проводились на 525 объектах. Как отметил министр транспорта, планы на следующий год заверстаны, бюджеты определены, завершается процесс проведения конкурсных процедур. Участники заседания поддержали рекомендации по проекту, выделив, в частности, работу по весогабаритному контролю за передвижением тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах регионального значения и завершению начатой работы по передаче автомобильных дорог с баланса муниципальных образований в собственность Пермского края.



Завершая заседание, спикер краевого парламента Валерий Сухих подчеркнул: «В рамках работы Совета в открытом диалоге с коллегами мы обсуждаем самые актуальные темы развития региона. Руководители представительных органов территорий, получая актуальную информацию и обсуждая ее, могут оперативно внести свои предложения и рекомендации краевому правительству. Так, на площадке регионального парламента совместными усилиями мы можем конструктивно взаимодействовать с разными уровнями органов власти и принимать стратегические решения».