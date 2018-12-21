Качество работы «Метафракса» оценили в Правительстве РФ

18:59 | 25.12.2018

Компания «Метафракс» впервые приняла участие в конкурсе Правительства Российской Федерации в области качества. В нем оценивалась работа предприятия за последние 5 лет.



Эксперты указали в своем отчете, что «Метафракс» использует самые передовые технологии и заботится об экологии. Наконец, жюри отметило вклад руководства в развитие компании и инвестиции в модернизацию производства.



В итоге «Метафракс» получил оценку в 343 балла, а почти половина участников очного этапа не смогла преодолеть планку в 250 баллов. По сравнению с прошлым годом число заявок значительно увеличилось – в конкурсе приняли участие 300 компаний.



Совет по присуждению премии возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Также в его состав входят члены Правительства РФ, депутаты Госдумы, представители профильных и общественных организаций.



Юлия Ершова, начальник бюро системы менеджмента качества и НТИ ПАО «Метафракс»:



– Участие в конкурсе такого уровня – это следующий шаг в развитии предприятия. Мы получили бесценный опыт и еще раз убедились, что компании есть чем гордиться. Эксперты поставили высокие оценки за позицию предприятия на рынке химической промышленности России и Европы. «Метафракс» – крупнейший российский экспортер метанола, с общей долей экспорта 40 %. География поставок компании включает более 50 стран мира. Отдельно отмечено строительство комплекса «Аммиак – карбамид – меламин» (АКМ), который позволит обеспечить основные производства компании собственным сырьем.



Премия учреждена в 1996 году. Сам конкурс проходит в два этапа. На первом участники должны составить отчет о своей деятельности. С этим справились только 180 компаний. На втором этапе на предприятие приезжают федеральные эксперты, которые оценивают работу компании, а также дают рекомендации.