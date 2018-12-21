В Перми получено разрешение на ввод в эксплуатацию бассейна на Сысольской

18:37 | 25.12.2018

Подрядная организация завершила строительно-монтажные работы. Открытие первого на правобережной части Перми бассейна запланировано в начале следующего года.



Как сообщили в управлении капитального строительства администрации Перми, получено разрешение на ввод в эксплуатацию бассейна по улице Сысольской, 10/5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство. Открыть бассейн планируется уже в начале следующего года.



Общая площадь здания составляет 1,5 тысячи кв. метров. В здании размещены плавательная чаша, спортивный зал, зал сухого плавания, медкабинет. Размер чаши составляет 25 на 11 метров.



Работа бассейна планируется без выходных, по семидневному расписанию с 07:00 до 23:00. Также будут открыты отделения плавания и тяжелой атлетики (пауэрлифтинга) детской спортивной школы. Набор детей в группы отделения «Плавание» спортивной школы будет производиться с 7 лет, на основании результатов сдачи контрольных тестов. О сроках и месте проведения вступительных испытаний будет объявлено заранее на сайте учреждения http://www.dusshor-kirovec.ru/.



В свободное от занятий тренировочных групп время планируется оказание дополнительных услуг для населения. Желающим посетить бассейн будут предложены разовые и абонементные визиты, обучение детей и взрослых плаванию, аквафитнес. О начале записи в платные группы также будет объявлено на сайте спортивной школы.



В бассейне создана доступная среда для маломобильных групп населения: выделены отдельные раздевалки и душевые, приобретен мобильный подъемник, сделаны пандусы и поручни для удобства передвижения.



Напомним, в Перми после 20-летнего перерыва возобновилось строительство бассейнов. Кроме объекта в Кировском районе, к открытию готовится также бассейн в Дзержинском районе, на улице Транспортной, 7.



Поддерживая логику развития спортивной инфраструктуры, строительство бассейнов продолжится и в последующие годы. В конце октября глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что уже определены места строительства двух новых бассейнов в городе. Планируется, что до 2022 года бассейны появятся в Мотовилихе – в микрорайоне Вышка-2 и в Дзержинском районе – на Парковом.