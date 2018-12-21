На пермском «Новогоднем маршруте» будут работать зоны обогрева

17:43 | 25.12.2018

Они будут доступны с 30 декабря. В число таких мест вошли шесть организаций.



Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми провел переговоры с представителями бизнеса и достиг договоренности по созданию на базе ряда учреждений зон обогрева для пермяков и гостей города, гуляющих по «Новогоднему маршруту». Так, в зонах обогрева любой желающий может согреться, зайти в туалет, родителям будет предоставлена возможность напоить детей до 14 лет бесплатным чаем. Такой формат будет использован в нашем городе впервые и станет экспериментом как для его организаторов, так и для бизнеса, который поддержал инициативу городских властей.



Так, среди мест, куда можно будет зайти, – кафе «Марья» (улица Ленина, 70Б), фестивальный дом на эспланаде, кафе «Софья» (улица Борчанинова, 5а), кафе «Вкусно есть» (Комсомольский проспект, 15в), «Пирожковая» (улица Куйбышева, 31), гастропаб Freshmix (Комсомольский проспект, 7). Эти зоны будут обозначены специальными стикерами и указателями.



Планируется, что в таком формате заведения будут работать до 14 января. При этом организаторы обращают внимание, что необходимо соблюдать правила пребывания и поведения, действующие в заведениях.



Напомним, что «фишкой» этого года стал «Новогодний маршрут», который начинается с площади у Театра-Театра, где с 30 декабря начнет работу ледовый городок, и заканчивается Театральным сквером.



В маршрут вошла улица Ленина, украшенная яркими разноцветными звездами, светодиодными елями. Световое оформление с гирляндами, светодиодной елкой и пожеланием размещено на фасаде библиотеки им. Горького. На площади перед гостиницей «Урал» появилась световая инсталляция – арт-объект «Дерево желаний», уличная выставка и «Елочный шар». Всего для оформления улицы Ленина использовано 17 000 ламп и 1,7 км дюралайта.



В новом праздничном оформлении предстал и Комсомольский проспект – на участке от улицы Ленина до Монастырской оформлены более 130 деревьев, воздушные гирлянды, входные группы в виде звезд. В украшении пешеходной аллеи проспекта задействовано около 5 тысяч метров гирлянд и порядка 110 000 ламп.



Впервые к празднику особо украшена Соборная площадь. Здесь появилась елка со светодинамическим оформлением и световые инсталляции, включающие 18 000 ламп – арки, инсталляция «Новогодний подарок» и «Елочный шар».



Украшения и инсталляция также появились на набережной Камы.



Зимняя сказка ощущается и в Театральном сквере – здесь установлены световые инсталляции в виде масштабных театральных масок, ель со светодинамическим оформлением, а также карусель с бесплатным катанием для детей и уличная тематическая выставка.



В начале маршрута – в ледовом городке – администраторы раздадут путеводители для того, чтобы прогулки по городу были комфортнее, а посетители могли распланировать свое время.