При строительстве второй очереди Восточного обхода Перми подрядчик использует современные технологии

17:34 | 25.12.2018

Прежде всего, это специальная техника системы 3D-нивелирования фирмы «Топкон», которая позволяет ускорить строительный процесс в 2 раза. Для работы по этой технологии оборудована базовая станция в виде GPS-приемника, который принимает каждую секунду сигналы со спутников GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия). Дорожная техника: бульдозер, грейдер - оборудована данными приемниками для приема команд.



Если раньше, чтобы разметить уровень будущий дороги, геодезистам приходилось вбивать колышки и растягивать веревки на стройке, то сегодня они проектируют дорогу из кабинета, при помощи современных программ.



Отдел геодезии создает 3D-модель строящейся дороги, загружает параметры в навигацию машин, задает нужные параметры. Для того чтобы данные были синхронизированы, используется спутниковая система. Можно сказать, что в строительстве Восточного обхода применяется не только наземная, но и космическая техника. После этого механизатору техники остается только управлять бульдозером или грейдером, а отвалом или ковшом управление осуществляется автоматически, т.к. управляется спутниками. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию геодезист вносит изменения в 3D-модель и с помощью интернета передает в машину данные изменения. После этого процесс продолжается в автоматическом режиме.



Отметим, что при укладке верхних слоев асфальтобетона подрядная организация также будет применять инновационные системы, что позволит значительно ускорить процесс и, что немаловажно, повысить качество.