Пермь: новости дня
16:59 | 25.12.2018
Сказочные новогодние персонажи напомнят прикамским водителям о правилах пересечения железнодорожных путей
26 декабря в Перми на переезде 1445-го км станции Бахаревка (ул. Васильева) Дед Мороз со Снегурочкой будут дарить водителям автомобильные сувениры. Вместе с подарками участники движения получат памятки с правилами пересечения железнодорожного пути. Отметим, на участке курсируют более 200 пассажирских и грузовых поездов в сутки. Ежедневно переезд пересекают свыше 3 тыс. автотранспортных средств.
Всего в Пермском регионе СвЖД эксплуатируется 149 железнодорожных переездов, 69 из них обслуживается дежурными работниками. На 51 регулируемом переезде с интенсивным потоком автомобилей установлены устройства заграждения переездов, что позволяет повысить безопасность движения поездов. Вместе с тем дежурные по переездам ежедневно фиксируют случаи грубых нарушений водителями автотранспорта правил дорожного движения. В 2018 году в Прикамье случилось два дорожно-транспортных происшествия, которые, к счастью, не привели к трагическим последствиям.
Свердловская железная дорога напоминает: железнодорожный переезд – один из самых опасных участков магистрали. При появлении запрещающих сигналов на переездном светофоре, даже при еще открытом шлагбауме, выезжать на переезд запрещено. Согласно ПДД, все участники движения обязаны руководствоваться одним из главных условий обеспечения безопасности – железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.
© «Вечерние Ведомости»
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