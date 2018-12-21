Прямой эфир главы Перми Дмитрия Самойлова переносится на 27 декабря

16:49 | 25.12.2018

Прямой эфир главы Перми Дмитрия Самойлова состоится 27 декабря, время не изменится – с 19:10 до 20:00. Задать вопросы в прямом эфире пермяки смогут по телефону 210-60-00.



Перенос эфира Дмитрия Самойлова связан с прямой трансляцией заседания палат Федерального Собрания Российской Федерации на телеканале «Россия-24».