В новогоднюю ночь в Перми будет работать общественный транспорт

15:38 | 25.12.2018

Пермяки, пришедшие в новогоднюю ночь на эспланаду, смогут доехать домой на общественном транспорте, который будет курсировать 1 января с 01:00 до 04:00. На линии будут работать автобусы № 10, 14, 20, 32, 53, 68, 77 и два трамвайных маршрута.



Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, 31 декабря отменяются отправления общественного транспорта с конечных остановок после 22:00. Работа транспорта возобновится в 01:00 и продолжится до 04:00.



В связи с перекрытием движения в районе Театра-Театра транспорт будет идти через улицы Крисанова, Петропавловскую, Екатерининскую и Попова, а также Борчанинова и Луначарского. Трамвайный маршрут № 4 будет следовать сообщением микрорайон Висим – станция Пермь II, также будет запущен маршрут сообщением ОА «Инкар» – школа № 107 через остановочный пункт «Центральный рынок».



Расписание работы транспорта в режиме онлайн можно будет посмотреть на map.gortransperm.ru.