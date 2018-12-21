Пожилые пермяки отправились в гости к страусам и Деду Морозу

15:14 | 25.12.2018

В преддверии Нового года туристы «серебряного возраста» из Мотовилихинского района Перми отправились на экскурсию на страусиную ферму, где их ждало не только знакомство с этими интересными птицами, но и праздничная развлекательная программа. Сотрудники фермы рассказали много интересного о жизни своих подопечных.



В суровом уральском климате птицы чувствуют себя вполне комфортно – они продолжают гулять на улице до -30℃. Продолжительность жизни черного африканского страуса сравнима с человеческой: в среднем 75-80 лет, да и «на пенсию» (перестают нестись) они выходят примерно в том же возрасте, что и люди. Интересно, что на страусах можно ездить верхом. Взрослый самец везет человека без труда.



Красивые маховые и рулевые перья издавна пользовались спросом — из них делали опахала, веера и плюмажи головных уборов. В связи с этим страусов почти истребили в XVIII — начале XIX вв. Если бы в середине XIX в. страусов не стали разводить на фермах, то к настоящему времени они, возможно, уже исчезли бы. Сегодня перья из птиц не выдергивают, а раз или два в году аккуратно срезают близко к коже. Только двух-трехлетние и более взрослые птицы подходят для такой операции — у молодых перья неценные.



В числе многих в этот день был развеян миф о том, что страусы прячут голову в песок. Вероятно, источником этого заблуждения послужило то, что самка страуса, сидящая на гнезде, в случае опасности распластывает по земле шею и голову, стремясь стать незаметной на фоне окружающей саванны. Так же страусы поступают при виде хищников. Если к такой затаившейся птице приблизиться, она мгновенно вскакивает и убегает.



В ходе экскурсии по ферме пенсионеры не только узнали много нового, но и смогли познакомиться с этими птицами поближе. Почти все участники поездки привезли с собой угощение для пернатых – порезанные морковь и яблоки, которыми хоть и с опаской, но с удовольствием кормили жителей вольеров. Стоит отметить, что и здесь есть свои тонкости – давать лакомство нужно на ладони, направив пальцы в противоположную от клюва сторону, иначе птица может травмировать пальцы.



После экскурсии всех ждала развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Пенсионеры приняли активное участие в конкурсах и забавах, несмотря на возраст, они как будто снова почувствовали себя детьми. А викторина для самых внимательных слушателей, правильно отвечающих на вопросы о страусах, вызвала настоящий азарт, тем более что победители смогли увезти с собой настоящее перышко. Финалом стала возможность загадать желание на страусином яйце.



Это была последняя экскурсия проекта «Социальный туризм» в 2018 году. Всего в течение года состоялось 8 экскурсий. Пенсионеры совершили обзорную экскурсию по Перми, посетили храмы разных конфессий, музей Василия Каменского в Троице, прошли по экологической тропе в Черняевском лесу, отметили Ильин день в Ильинском, познакомились с историей садов и парков краевого центра, а также осенью съездили за грибами и ягодами. Всего в них приняли участие более 300 человек



Напомним, мероприятия проходили в рамках реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение», региональным координатором которого является депутат Законодательного собрания Александр Бойченко. Основные задачи партпроекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия.