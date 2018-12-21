В Прикамье разработан план мероприятий по временному восстановлению движения на мосту через Чусовую

14:42 | 25.12.2018

В министерстве транспорта Пермского края составлен план проведения строительно-монтажных работ по замене деформационного шва и восстановлению двустороннего движения на опоре № 14 моста через р. Чусовую на автомобильной дороге «Пермь - Березники».



Еще 24 декабря генеральному подрядчику Пермской концессионной компании - ООО «Стройтрансгаз» - поставлена задача разработать техническое решение по устройству перекрывающего металлического листа на деформационном шве опоры № 14.



В срок до 26 декабря субподрядчик – Мостоотряд № 123 - изготовит перекрывающий лист на левую часть деформационного шва, а до 28 декабря – на правую часть деформационного шва.



26 декабря субподрядчик начнет работы по устройству перекрывающего листа на левой части деформационного шва опоры № 14. Работы должны быть завершены до 28 декабря. После этого будет открыто движение по левой стороне моста.



29 декабря начнутся работы по устройству перекрывающего листа на правой части деформационного шва опоры № 14 с закрытием движения правой полосы для проведения работ. На период проведения работ будет организовано реверсивное движение. Работы будут завершены 30 декабря, после чего движение по мосту будет полностью возобновлено.



По завершении работ специалисты будут осуществлять ежедневный мониторинг состояния перекрывающей плиты.



Вопрос по ремонту или замене деформационного шва прорабатывается. Работы планируется провести до конца мая 2019 года. На период замены или ремонта шва движение по мосту также будет осуществляться в реверсивном режиме.