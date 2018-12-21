Спасательные работы в Соликамске не вызвали замечаний Ростехнадзора

14:29 | 25.12.2018

В понедельник, 24 декабря, заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор) Светлана Радионова встретилась с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. В ходе беседы было решено выработать общие подходы в вопросах строительного надзора в регионе. Кроме того, была достигнута договоренность усилить контроль за строящимися и реконструируемыми объектами, подобными руднику СКРУ-3.



По словам Светланы Радионовой, замечаний по мерам, принятым для ликвидации аварии, по срокам создания штаба ликвидации аварии, а также по укомплектованности и обеспеченности горноспасательного подразделения, порядку его действий нет.



Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что сейчас главная задача, поставленная перед краевыми властями, – оперативное оказание необходимой поддержки семьям погибших работников. При этом губернатор обозначил, что правительство обеспечит индивидуальное сопровождение каждой семьи и окажет необходимую помощь.



Также Светлана Радионова посетила рудник. После осмотра Светлана Геннадьевна провела совещание, в ходе которого особо подчеркнула, что Ростехнадзор обеспечит расследование аварии в соответствии с требованием закона.



«Мы изучим всю необходимую документацию по данному объекту и после экспертиз и остальных требуемых для расследования действий поминутно разберем хронологию событий, которые привели к пожару на руднике», – сказала она.



Напомним, комиссия Ростехнадзора, которую возглавила заместитель руководителя службы Светлана Радионова, приступила к расследованию причин аварии и группового несчастного случая на руднике СКРУ-3.