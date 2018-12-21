Фонд капремонта Прикамья увеличил темп ремонта многоквартирных домов почти в 3 раза

13:24 | 25.12.2018

Фонд капитального ремонта Пермского края подводит итоги работы за год. Всего в 2018 году в регионе проведены работы по капитальному ремонту в 410 домах. Для сравнения: за предыдущие три года отремонтировано 457 домов. Таким образом, темп проведения капремонта в регионе увеличился почти в 3 раза.



Генеральный директор Фонда капремонта Пермского края Дмитрий Баранов отмечает, что главное нововведение 2018 года – переход к комплексному ремонту. «Мы ушли от принципа «один дом – один вид работ» и теперь выполняем в доме внешний либо внутренний комплекс работ. Внешний – это крыша, фасад, фундамент. Внутренний – вся инженерная система и подвал. Комплексный подход к капитальному ремонту продлевает реальный полезный срок службы дома и минимизирует риски ухода отремонтированных домов в категорию аварийных», – отметил Дмитрий Баранов.



Среди приоритетных направлений работы Фонда капремонта в 2018 году – замена лифтового оборудования. За 2017–2018 годы заменены 490 лифтов в 190 домах Пермского края. Уже объявлены аукционы на замену 362 лифтов.



В 2018 году в Пермском крае начато комплексное обследование жилого фонда для того, чтобы понять реальное состояние домов. До 2020 года стоит задача обследовать 9043 дома региональной программы, находящихся на счете регионального оператора. В 2018 году обследовано более тысячи домов.



По словам руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальева, Пермский край стал одним из первых регионов в стране, где была упрощена процедура получения компенсации взносов на капитальный ремонт для пенсионеров. «Сейчас фонд выставляет квитанции уже с учетом компенсации. Еще одним нововведением, реализованным Фондом в 2018 году, стал прием заявлений граждан и выдача справок через офисы МФЦ. Теперь у жителей региона, в том числе из отдаленных территорий, есть возможность быстро получить необходимые документы. Это на 100 % обеспечивает доступность Фонда для жителей всех территорий Пермского края», – подчеркнул руководитель РСТ.



В 2019 году планируется отремонтировать 573 дома. В 174 домах уже начаты работы. По 223 домам разрабатывается проектная документация, объявлены аукционы на подготовку проекта для 176 домов.