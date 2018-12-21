В Перми задержаны подозреваемые в серии квартирных краж

17:08 | 24.12.2018

В ходе спецоперации в Перми сотрудники полиции задержали двоих граждан. У них обнаружились золотые изделия, похищенные при квартирной краже, и набор отмычек и ключей.

Оба задержанных уже отбывали наказание за аналогичные преступления, сообщили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Злоумышленники работали в паре, замки вскрывали при помощи отмычек, похищали в основном золотые украшения и деньги.

Возбуждены уголовные дела, задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.