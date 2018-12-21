Глава Перми Дмитрий Самойлов ответит на вопросы жителей в прямом эфире

12:58 | 24.12.2018

25 декабря состоится прямой эфир Дмитрия Самойлова на телеканале «Россия-24». Глава города Перми подведет итоги уходящего года, расскажет об основных результатах работы городских властей и обозначит планы на 2019 год.

Жители смогут обратиться к главе города и задать свои вопросы в прямом эфире по телефону 210-60-00. Начало трансляции в 19:10 на телеканале «Россия-24».