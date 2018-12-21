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Пермь: новости дня


 

11:47 | 24.12.2018

В Соликамске ведется непрерывная работа с родственниками погибших рабочих

В штабе при администрации Соликамска ведется непрерывная работа с родственниками погибших при пожаре в строящемся стволе №4 рудника. С утра в администрации возобновили работу психологи, сотрудники МЧС, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и центра занятости населения. Специалисты оказывают необходимую информационную и психологическую помощь родным погибших.
Социальные учреждения организовали работу для оперативного решения вопросов по получению необходимых документов, организации похорон. Совместно с краевыми и муниципальными ведомствами на площадке работал замруководителя Роструда Иван Шкловец. Штаб продолжает работу в ежедневном режиме.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников дал отдельное поручение социальному блоку правительства обеспечить индивидуальное сопровождение каждой семьи, оказание необходимой помощи.

© «Вечерние Ведомости»

 


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