В Соликамске ведется непрерывная работа с родственниками погибших рабочих

11:47 | 24.12.2018

В штабе при администрации Соликамска ведется непрерывная работа с родственниками погибших при пожаре в строящемся стволе №4 рудника. С утра в администрации возобновили работу психологи, сотрудники МЧС, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и центра занятости населения. Специалисты оказывают необходимую информационную и психологическую помощь родным погибших.

Социальные учреждения организовали работу для оперативного решения вопросов по получению необходимых документов, организации похорон. Совместно с краевыми и муниципальными ведомствами на площадке работал замруководителя Роструда Иван Шкловец. Штаб продолжает работу в ежедневном режиме.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников дал отдельное поручение социальному блоку правительства обеспечить индивидуальное сопровождение каждой семьи, оказание необходимой помощи.