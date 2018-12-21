«Фабрика муай-тай» открыла сезон в пермском «Молоте»

11:15 | 24.12.2018

В Перми стартовал турнир по профессиональному тайскому боксу нового масштабного проекта – MuaythaiFactory («Фабрика муай-тай»), организованный Федерацией тайского бокса России. В 2019 году в рамках проекта профессиональные турниры пройдут в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи и других городах.



В Перми на площадке УДС «Молот» встретились профессиональные бойцы из России, Испании, Италии, Турции и Таиланда. Они приняли участие в предварительных поединках, основных и трех чемпионских боях. Россиянин Магомед Зайнуков стал интерконтинентальным чемпионом по версии WMC (Всемирный совет муай-тай), еще один представитель России Артем Пашпорин завоевал титул чемпиона Европы.



Пермские бойцы Никита Минькин, Константин Краснов и Федор Савельев выступили в предварительных поединках. Не одержав побед, они, тем не менее, показали и характер, и технику.



Президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин отметил активность болельщиков и атмосферу в зале: «Это была первая «Фабрика муай-тай» в Перми, но точно не последняя. Будут и другие турниры».



В частности, в марте 2019 года Пермь примет чемпионат России по тайскому боксу.