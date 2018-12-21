Пермские парки превратятся в театральные подмостки

10:53 | 24.12.2018

В пермских парках заканчивается возведение ледовых композиций. В трех парках они предстанут в виде декораций к любимым спектаклям.



В саду им. Миндовского воссоздают антураж мюзикла «Алые паруса» в версии пермского Театра-Театра. Здесь появятся ледовые горки-волны и корабль, скульптуры главных героев, лабиринты и световой туннель.



В парке им. Чехова посетителей ждет встреча с героями «Щелкунчика», в парке «Счастье есть» – декорация спектакля Пермского кукольного театра «Золушка»: башни королевского замка, хрустальная карета и ловушки завистливых сестер.



Все ледовые городки откроются 30 декабря.