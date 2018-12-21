В связи с гибелью людей в шахте в Соликамске задержаны 4 сотрудника башкирской строительной компании

20:13 | 23.12.2018

В рамках расследования уголовного дела о гибели девяти рабочих в строящемся стволе шахты задержаны в качестве подозреваемых представители подрядной организации. Объект возводит ФГУП «УС-30 СМУ-680» (Башкортостан).



В числе задержанных - два горных мастера, начальник участка и начальник объекта «УС-30 СМУ-680».



Следствие ведется под личным контролем председателя СК России. Александр Бастрыкин передал расследование в центральный аппарат ведомства. Сейчас на месте трагедии устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр и другие следственные действия, изымается документация, допрашиваются свидетели и лица, ответственные за технику безопасности.