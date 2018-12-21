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Пермь: новости дня


 

20:13 | 23.12.2018

В связи с гибелью людей в шахте в Соликамске задержаны 4 сотрудника башкирской строительной компании

В рамках расследования уголовного дела о гибели девяти рабочих в строящемся стволе шахты задержаны в качестве подозреваемых представители подрядной организации. Объект возводит ФГУП «УС-30 СМУ-680» (Башкортостан).

В числе задержанных - два горных мастера, начальник участка и начальник объекта «УС-30 СМУ-680».

Следствие ведется под личным контролем председателя СК России. Александр Бастрыкин передал расследование в центральный аппарат ведомства. Сейчас на месте трагедии устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр и другие следственные действия, изымается документация, допрашиваются свидетели и лица, ответственные за технику безопасности.

© «Вечерние Ведомости»

 


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