Пермь: новости дня
11:51 | 22.12.2018
За год специалисты паллиативной помощи Прикамья совершили более 2600 выездов
За год специалистами службы осуществлены 2653 выезда и консультации. Проведено более 20 групповых мероприятий для детей и членов их семей – творческих, спортивных, культурно-массовых, реабилитационных, развивающих, обучающих, духовных.
Губернатор отметил, что дети с неизлечимыми заболеваниями особенно остро нуждаются в комплексном уходе, а их близкие — в самых различных видах помощи. «Поддержка детей с неизлечимыми заболеваниями и их семей далеко не всегда может быть выражена в финансовой помощи, но мы понимаем, что здесь нужен особенный, деликатный подход, зачастую моральная поддержка. Работники паллиативной помощи такими компетенциями обладают», — пояснил Максим Решетников.
В этом году в Прикамье открылся первый в России бесплатный прокат высокотехнологичного оборудования. Он стал еще одной составляющей в оказании паллиативной помощи в регионе. «У нас родители или законные представители детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями по рекомендации врача могут бесплатно получить на полгода оборудование для использования в домашних условиях. Прокат создан при поддержке Фонда президентских грантов. Всего закуплено 111 наименований оборудования. Мы старались отобрать наиболее востребованные позиции и то оборудование, которое сложнее всего найти родителям самостоятельно», – рассказал Дмитрий Жебелев. Приобретение расходных материалов, обучение родителей самостоятельному использованию оборудования, настройка и контроль работы оборудования осуществляются специалистами выездной службы. На данный момент поступило 55 обращений, по 50 обращениям оборудование выдано.
По словам руководителя службы, самый яркий пример результатов паллиативной помощи – это семья Дианы Бобылевой. Девочка не всегда может дышать самостоятельно, из-за чего ранее она попадала в реанимацию по несколько раз в месяц и большую часть времени проводила не дома, а в больничной палате. Диане были переданы аспиратор, откашливатель, аппарат ИВЛ, который дышит за девочку ночью, родители обучены пользоваться оборудованием, семью сопровождают специалисты выездной паллиативной службы. За все прошедшее с этого момента время Диане ни разу не понадобилась госпитализация, она впервые в жизни встала на ноги, начала выходить на прогулки с родителями, стала более активной, у нее появился интерес к окружающим людям и предметам.
Основу финансирования работы паллиативной службы составляют средства краевого бюджета. В 2018 году на эти цели было направлено 6 млн рублей. Финансирование продолжится в аналогичном объеме и в следующем году. Помимо краевых привлекаются и благотворительные ресурсы, и помощь волонтеров.
Кроме того, благодаря краевой субсидии фонд «Дедморозим» предоставил 43 семьям, воспитывающим детей-инвалидов с третьей степенью ограничения жизнедеятельности, услуги сиделки. О детях заботились 33 няни, которые были обучены оказанию первой помощи и элементам лечебной физической культуры.
Благодаря помощи нянь многие семьи смогли позволить себе то, что было невозможно годами. Например, съездить в отпуск. Не все родители сразу приняли помощь нянь, многим потребовалось время, чтобы начать им доверять. Теперь, когда няни «прошли проверку», кто-то может спокойно работать или заняться своим здоровьем, просто сходить в магазин или навестить родственников в отдаленных районах края.
В 2018 году сумма финансирования составила 2,66 млн рублей – это оплата работы нянь. Затраты на организацию их работы и на обучение компенсируются из благотворительных средств. Семьям услуга предоставляется бесплатно.
В результате выездная паллиативная служба, прокат высокотехнологичного медоборудования, услуги нянь становятся составляющими единой системы паллиативной помощи детям. Чтобы даже в случаях, когда ребенка нельзя вылечить, можно было дать ему больше жизни.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:40 | 22.12.2018
На Средний Урал надвигаются морозы: -30 °С не предел
16:36 | 22.12.2018
В Екатеринбурге пара, арендовавшая квартиру, обнаружила возле кровати скрытую камеру
14:59 | 22.12.2018
Екатеринбургский фигурист стал четырёхкратным чемпионом России
14:22 | 22.12.2018
В Екатеринбурге аннулировали полис десятилетней девочки
14:21 | 22.12.2018
В Екатеринбурге дан старт циклу семинаров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
13:58 | 22.12.2018
В Екатеринбурге иномарка сбила 17-летнего подростка
13:19 | 22.12.2018
Свердловские учёные стали лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники
11:54 | 22.12.2018
Пермский лифтер осуждена за причинение смерти по неосторожности
21:20 | 21.12.2018
В Свердловской области ОМОН оцепил электричку из-за подозрительной сумки
18:26 | 21.12.2018
Ледовый городок на пермской эспланаде откроется 30 декабря
18:11 | 21.12.2018
В новогоднюю ночь в Перми будет закрыто движение транспорта на площади перед Театром-Театром
18:11 | 21.12.2018
В Екатеринбурге появится аллея имени легендарного поэта Ильи Кормильцева
18:08 | 21.12.2018
Треть услуг администрации Перми горожане получают через МФЦ
17:43 | 21.12.2018
Руденко прокомментировал переход на одноглавую систему управления Курганом: «Выстроена четкая вертикаль власти»
17:06 | 21.12.2018
Свердловским городам передали 41 новый автомобиль скорой помощи
17:03 | 21.12.2018
В новогодние каникулы в Перми усилят контроль за вывозом мусора
16:54 | 21.12.2018
Пермская пригородная компания сообщает о порядке курсирования пригородных поездов в новогодние праздники
16:50 | 21.12.2018
Полицейского из Полевского, обвиняемого в организации незаконной миграции, отправили в СИЗО
16:48 | 21.12.2018
Курганский мэр призвал журналистов пиарить предприятия города: «Кто про них знает?»
16:04 | 21.12.2018
«Чешские авиалинии» прекращают рейсы Екатеринбург – Прага
15:28 | 21.12.2018
Сити-менеджер Кургана об отмене запрета стоянки на улице Ленина: «Надеюсь, оценят и дадут ответную реакцию»
15:17 | 21.12.2018
В Прикамье чествуют спортивную элиту региона
15:13 | 21.12.2018
Карабаш обзаведётся центральной площадью
15:05 | 21.12.2018
В Кольцово таможенники изъяли у пассажира 14 флаконов парфюма
14:56 | 21.12.2018
В 2019 году все маршруты Кургана перейдут на безналичную оплату билетов
14:42 | 21.12.2018
Елочные базары в Екатеринбурге не прошли проверку общественников
14:40 | 21.12.2018
Проекту по строительству в Перми многофункционального комплекса присвоен статус приоритетного
14:37 | 21.12.2018
Стало известно, сколько аварийных домов расселят в Кургане в 2019 году
14:07 | 21.12.2018
Завтра в столице Урала стартует фестиваль светового искусства «Не темно»
13:57 | 21.12.2018
В Перми определили «тренеров года»
13:41 | 21.12.2018
За год количество услуг в МФЦ, оказанных малому и среднему бизнесу Прикамья, увеличилось почти на треть
13:29 | 21.12.2018
2018-й – год фантастики на уральском телеком-рынке
13:08 | 21.12.2018
В Москве рассмотрели исполнение решений по кадетскому образованию, принятых в ходе визита в Пермский край министра Ольги Васильевой
13:06 | 21.12.2018
Три свердловские организации получили премии Правительства РФ
13:03 | 21.12.2018
В Прикамье введено ограничение движения на Чусовском мосту
12:46 | 21.12.2018
Выходные в Перми будут холодными