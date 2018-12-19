Пермь: новости дня
16:54 | 21.12.2018
Пермская пригородная компания сообщает о порядке курсирования пригородных поездов в новогодние праздники
Поезда № 7194 сообщением Пермь-2 – Кунгур, № 7193 сообщением Кунгур – Пермь-2 не курсируют 28, 30 декабря 2018 г., а также 04 и 06 января 2019 г. Они курсируют 29 декабря 2018 г., 08 января 2019 г. и далее, начиная с 11 января 2019 г., согласно дням курсирования по пятницам и воскресеньям.
Поезда № 7121 сообщением Кукуштан – Пермь-2 курсируют 29 декабря 2018 г. и далее с 09 января 2019 г., согласно дням курсирования, по рабочим дням недели. При этом в период с 30 декабря 2018 г. по 08 января 2019 г. поезда не курсируют.
Поезда № 6220 сообщением Пермь-2 – Комарихинская, № 6223 сообщением Комарихинская – Пермь-2 не курсируют 29 декабря 2018 г. А 30, 31 декабря 2018, 05, 06 января 2019 г. и далее, начиная с 12 января 2019 г., курсируют по субботам и воскресеньям.
Поезд № 7182 сообщением Чусовская - Теплая Гора не будет ходить 28, 30 декабря 2018 г., 04, 06 января 2019 г. Он будет следовать по маршруту 29 декабря 2018 г., 08 января 2019 г. и далее, начиная с 11 января 2019 г., по пятницам и воскресеньям.
Поезд № 7181 сообщением Теплая Гора – Чусовская не будет ходить 29, 31 декабря 2018 г., 05, 07 января 2019 г. Следовать по маршруту он будет 30 декабря 2018 г., 09 января 2019 г. и далее, с 12 января 2019 г., по субботам и понедельникам.
Поезд № 7184 сообщением Чусовская – Пашия курсирует 28 декабря 2018 г., в период с 30 декабря 2018 г. по 07 января 2019 г. и далее с 09 января 2019 г. согласно дням курсирования следует с понедельника по четверг и в субботу. Не курсирует 29 декабря 2018 г., 08 января 2019 г.
Поезд № 7183 сообщением Пашия – Чусовская не курсирует 30 декабря 2018 г. и 09 января 2019 г. По маршруту он отправляется 29 декабря 2018 г. В период с 31 декабря 2018 г. по 08 января 2019 г. и далее, с 10 января 2019 г., следует со вторника по пятницу и в воскресенье.
Поезда № 6935 сообщением Чусовская – Рассоленко, № 6932 сообщением Рассоленко – Чусовская курсируют 29 декабря 2018 г. и далее, с 09 января 2019 г. согласно дням курсирования, следуют по рабочим дням. Эти поезда не будут ходить в период с 30 декабря 2018 г. по 08 января 2019 г.
Поезда № 6945 сообщением Чусовская – Кын, № 6942 сообщением Кын – Чусовская не курсируют 29 декабря 2018 г. По маршруту пойдут в период с 30 декабря 2018 г. по 08 января 2019 г. и далее, начиная с 12 января 2019 г., согласно дням курсирования, по выходным дням.
© «Вечерние Ведомости»
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