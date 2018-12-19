В Перми определили «Тренеров года»

13:57 | 21.12.2018

Комитет по физической культуре и спорту администрации Перми провел ежегодный конкурс на присуждение премии «Тренер года». Лучшими стали пять педагогов.



В конкурсе были определены победители по пяти номинациям – «Тренер года по олимпийским видам спорта», «Тренер года по неолимпийским видам спорта», «Тренер года по адаптивным видам спорта», «Тренер года по игровым видам спорта» и «Молодой тренер». Каждая номинация предполагает денежное вознаграждение для победителей.



В торжественной церемонии подведения итогов приняли участие заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, депутаты Пермской городской Думы Василий Кузнецов, Сергей Богуславский, директор Центра спортивной подготовки Пермского края Петр Перминов.

Главными критериями отбора лучших тренеров стали стремление к повышению профессионального уровня и высокие достижения воспитанников. В комиссию по отбору победителей вошли представители министерства физической культуры и спорта Пермского края, администрации Перми, депутаты Пермской городской Думы, спортивной общественности.



Так, например, главным условием отбора педагогов в номинации «Молодой тренер года» являлось наличие призовых мест у воспитанников в официальных соревнованиях на первенстве Пермского края или города в этом или предыдущем году, а также стаж работы с детьми и подростками от 1 до 3 лет. В другой номинации – «Тренер года по олимпийским видам спорта» – главным критерием отбора стало наличие у воспитанников призовых мест в официальных всероссийских и международных соревнованиях этого или прошлого года.



В отборе приняло участие 15 тренеров, по условиям конкурса в каждой номинации был выбран один победитель.



Так, «Тренером года по олимпийским видам спорта» стала тренер-преподаватель пермской школы олимпийского резерва дзюдо и самбо Наталья Караханова. «Тренером года по неолимпийским видам спорта» названа Светлана Кульбеда, главный тренер сборной Пермского края по танцевальному спорту, тренер-преподаватель высшей категории спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай» города Перми. «Тренером года по адаптивным видам спорта» признан тренер-преподаватель высшей квалификационной категории по дзюдо (спорт слепых) «Спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва», спортивный судья всероссийской категории, тренер сборной команды Пермского края по дзюдо, отличник физической культуры и спорта Ильдар Мингалиев. Роман Морозов, тренер-преподаватель высшей категории по футболу спортивной школы олимпийского резерва города Перми, обладатель звания лучшего тренера Пермского края в 2018 году, признан лучшим в номинации «Тренер года по игровым видам спорта». Роман Артамонов, тренер-преподаватель высшего уровня квалификации первой категории, судья третьей категории по шахматам, тренер шахматного клуба «2 Короля» стал лучшим среди «Молодых тренеров».