За год количество услуг в МФЦ, оказанных малому и среднему бизнесу Прикамья, увеличилось почти на треть

13:41 | 21.12.2018

Краевой многофункциональный центр (МФЦ) подвел предварительные итоги работы в 2018 году. За год региональные офисы МФЦ оказали более 245,6 тысячи услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Для сравнения: за аналогичный период 2017 года принято 193,6 тысячи пакетов документов (рост на 27,5%).



Как отмечают специалисты МФЦ, чаще всего представители бизнес-сообщества обращаются в МФЦ за оформлением недвижимости – в текущем году принято почти 189 тысяч обращений (в прошлом году – 158,4 тысячи), государственной регистрацией в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя – количество таких заявлений выросло на 19,4% (принято 6926 пакетов документов).



«Помимо государственных и муниципальных услуг, в формате «одного окна» МФЦ предоставляют услуги организаций инфраструктуры поддержки: услуги Корпорации МСП, кредитных и ресурсоснабжающих организаций. Это позволяет субъектам предпринимательства существенно экономить время, что особенно важно при современном динамичном ритме жизни», — говорит руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.



В настоящий момент около 20% заявителей центров «Мои документы» — представители бизнес-сообщества. И эта цифра постоянно увеличивается. Краевой МФЦ расширяет число предоставляемых бизнесу услуг. Так, накануне подписано соглашение с ПАО «Сбербанк», в рамках которого специалисты МФЦ могут приниымать заявления от представителей бизнеса на открытие расчетных счетов. Для получения услуги предпринимателю необходимо предоставить только паспорт. Сотрудник центра примет заявление и направит его в банк, а тот уже откроет расчетный счет.



Напомним, на территории Прикамья в 53 филиалах МФЦ функционируют более 100 специализированных окон для бизнеса. В 2018 году в ряде банков, а также на площадках иных коммерческих организаций (в частности, агентств недвижимости), были созданы дополнительные окна обслуживания юридических лиц. До конца декабря еще один офис МФЦ появится в Перми на базе АН «Перспектива» по адресу: ул. Ленина, 92. Здесь планируется организовать три окна для бизнеса.



В настоящее время в МФЦ Пермского края оказывается более 150 специализированных услуг для юридических лиц. Подробную информацию об услугах можно получить на сайте mfc.permkrai.ru или по единому многоканальному телефону 8-800-555-05-53 (звонок бесплатный).