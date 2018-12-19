В Прикамье введено ограничение движения на Чусовском мосту

13:03 | 21.12.2018

При проезде по мосту через р. Чусовую временно организовано реверсивное движение транспортных средств по одной полосе, установлен мобильный светофорный комплекс.



Ограничение введено в связи с выходом из строя элементов конструкций деформационного шва над опорой № 14 моста через р. Чусовую. В настоящее время ООО «ПКК» совместно с генеральным подрядчиком АО «Стройтрансгаз» выполняются мероприятия по восстановлению работоспособности деформационного шва и обеспечению безопасности дорожного движения.



Напомним, в рамках концессионного соглашения с ООО «Пермская концессионная компания», заключенного 21.06.2017, 19 июня 2018 года концессионеру переданы 3 участка дорог общей протяженностью 9,179 км, в том числе мост через реку Чусовую. Контактное лицо по вопросу ремонтных работ на мосту: представитель технического заказчика – заместитель директора проекта ООО «Пуск» Слобожанин Павел Валерьевич, тел. 8-950-66-20-104.