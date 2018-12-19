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Пермь: новости дня


 

18:26 | 20.12.2018

Более 400 соцобъектов Прикамья подключили к интернету в 2018 году

В среду, 19 декабря, состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и вице-президента «Ростелеком» - директора макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергея Гусева.

Стороны подвели итоги за 2018 год: к высокоскоростному интернету было подключено 70 лечебно-профилактических учреждений в 25 территориях Прикамья, 107 фельдшерско-акушерских пунктов, 14 учреждений среднего профессионального образования, 230 средних общеобразовательных учреждений Бардымского, Ильинского, Карагайского, Кунгурского, Пермского, Чайковского, Чернушинского, Юсьвенского и других районов. Подключение всех социальных объектов было сдано в срок.

Обеспечение до 95% населения Прикамья сотовой связью и интернетом – одна из ключевых задач краевых властей. Как отметил глава региона Максим Решетников, доступность сотовой связи и интернета – важная составляющая комфортной жизни людей. «Для жителей становятся доступнее государственные услуги, и им уже не нужно ехать в краевой центр, появляется возможность общения с родными за границей, получать дополнительное образование. Все это делает жизнь в каждом уголке края комфортной».

Вице-президент «Ростелеком» – директор Макрорегионального филиала «Урал» Сергей Гусев отметил: «Ростелеком» – это цифровой каркас России. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры – это и строительство линий связи, и центров обработки данных, и внедрение новых облачных решений – то, на чем базируется деятельность государственного сегмента и бизнеса, и, безусловно, расширяет границы и возможности для каждого дома, каждой семьи. Масштабное строительство оптических сетей в Пермском крае началось в 2014 году, тогда оптика охватывала всего 16% домохозяйств региона. В течение нескольких лет модернизация и расширение оптических сетей в Прикамье велись рекордными темпами – охват домохозяйств оптическими сетями «Ростелекома» сегодня превышает 80%. Кроме этого, на основе нашей телеком-инфраструктуры мы внедряем технологии проекта «Умный город» в Перми и Березниках, обеспечивающие безопасность и комфорт для жителей и экономию ресурсов и бюджетов для госсегмента».

В рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства в 2018 году в Прикамье было построено 800 км волоконно-оптической линии связи. Высокоскоростной доступ к сети интернет в рамках проекта до конца года появится в 60 населенных пунктах, где проживает почти 20 тысяч человек. Всего в Пермском крае в рамках проекта оптика появится в 305 населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек. Трафик в точках доступа, построенных по проекту УЦН, предоставляется жителям бесплатно.

Стороны также обсудили планы на 2019 год. Руководство ПАО «Ростелеком» выразило заинтересованность в дальнейшем развитии связи на территории Пермского края и программ подключения социальных объектов к высокоскоростному интернету, а также возможность участия в проекте по улучшению покрытия сотовой связью малых населенных пунктов и региональных дорог.

© «Вечерние Ведомости»

 


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