«Красный Октябрь» создаст в Прикамье еще 115 новых рабочих мест

18:15 | 20.12.2018

20 декабря на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае проекту ООО «Красный Октябрь» был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.



Губернатор Максим Решетников отметил, что «Красный Октябрь» - одно из старейших пермских предприятий региона. «Компания запускает новое направление по производству шпона. Наличие лесного ресурса – конкурентное преимущество нашего региона и мы, конечно, должны идти навстречу бизнесу, который это преимущество только усиливает, открывая новое направление по лесопереработке», — подчеркнул глава региона.



По словам генерального директора ООО «Красный Октябрь» Александра Суслопарова, новое производство компании «Красный Октябрь» будет расположено рядом с действующим заводом в Дзержинском районе г. Перми. «Планируется, что новый проект по производству лущеного шпона лиственных пород в объеме до 60 тыс. куб. м в год будет введен в эксплуатацию уже в 2021 году и позволит создать 115 рабочих мест к уже существующим 350», — подчеркнул Александр Суслопаров.



Статус приоритетного инвестпроекта позволит компании получить земельные участки в районах края в аренду без проведения торгов и административную поддержку при смене зонирования.



Сопровождение и консалтинг нового проекта осуществляло Агентство инвестиционного развития Пермского края. По словам генерального директора Агентства Павла Носкова, существующее на площадке ООО «Красный Октябрь» производство – весьма успешный проект в регионе, который в состоянии комплексно освоить труднодоступные участки лесов на севере края, использует современные технологии и соответствует международным экологическим стандартам, а также является налоговым резидентом Пермского края. Предприятие занимается лесозаготовками, транспортом леса, производством и продажей пиломатериалов. Свою продукцию «Красный октябрь» поставляет в другие регионы России и более чем в 20 стран мира.



Реализация нового инвестпроекта позволит компании значительно повысить производственные показатели, при этом налоговые отчисления в консолидированный бюджет края с 2020 по 2030 годы составят 793 млн руб.



Инвестиции в проект составят 2,1 млрд рублей. На данный момент компания уже выбрала поставщиков оборудования, заключено соглашение о привлечении кредитных средств.