Резидент ТОСЭР открыл новое производство в Чусовом

17:47 | 20.12.2018

В Чусовом состоялось открытие швейной фабрики «Перспектива» — резидента территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой».



Фабрика оснащена современным швейным оборудованием для пошива спецодежды с объемом производства не менее 60 тыс. единиц изделий в год.



Новое производство обеспечило появление в территории новых рабочих мест. Для трудоустройства на фабрике в рамках государственной программы занятости населения было организовано обучение 46 женщин по специальности «швея». Всего до конца 2019 года здесь будет создано 90 рабочих мест.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал перспективность развития территорий опережающего социально-экономического развития в крае. По словам главы региона, «этот инструмент открывает представителям малого и среднего бизнеса возможности для дальнейшего развития. Открытие новых предприятий в Прикамье, в свою очередь, стимулирует экономическое развитие региона и появление новых рабочих мест для жителей».



Как отметил первый заместитель председателя правительства – министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров, чусовская швейная фабрика «Перспектива» — это пример быстрого получения статуса резидента ТОСЭР и открытия производства. Фабрике удалось это сделать за один месяц.



Между ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива» и министерством территориального развития Пермского края заключено соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Чусовой». Предметом соглашения является реализация инвестиционного проекта по организации швейного производства на территории Чусового.



Напомним, ТОСЭР «Чусовой» создана по решению Правительства Российской Федерации 23 марта 2017 года. В настоящее время соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Чусовой» заключены с 10 организациями. В общей сложности инвестпроекты предусматривают создание не менее 430 новых рабочих мест и 363 млн рублей инвестиций. На 1 октября 2018 года резидентами ТОСЭР «Чусовой» уже создано 247 новых рабочих мест и освоено 264 млн рублей.