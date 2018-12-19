Проекту ветропарка в Прикамье присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта

17:43 | 20.12.2018

20 декабря на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта ветропарку, который управляющая компания «Ветроэнергетика» планирует построить в регионе. Ввод первой очереди мощностью 100 МВт запланирован на конец 2020 года.



Губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что ветроэнергетика – новая отрасль для региона и краевые власти заинтересованы в том, чтобы подобные объекты в Прикамье появлялись. «Компания "Роснано" и финский инвестор выбрали Пермский край для размещения ветропарка. На сегодня в регионе анализируются земельные участки в 3 муниципалитетах на юге края. Сегодня есть предложение первый этап реализовать на территории Ординского района, – отметил Максим Решетников. – Присвоение статуса приоритетного инвестпроекта необходимо для получения этого участка под строительство ветроэнергетических комплексов. Потенциальный объем инвестиций порядка 10 млрд рублей. Ветроэнергетика – это абсолютно новая отрасль для Пермского края, и, конечно, нам важно, чтобы в крае такие объекты появлялись».



Статус приоритетного инвестиционного проекта дает УК «Ветроэнергетика» преимущественное право на аренду находящихся в муниципальной собственности земельных участков для строительства на них ветропарка и объектов по выдаче мощности.



«Мы приветствуем решение Совета по предпринимательству Пермского края, которое создает комфортные условия для развития возобновляемой энергетики в регионе и укрепляет взаимоотношения с крупными инвесторами в инфраструктуру края», – заявил председатель совета директоров УК «Ветроэнергетика» Алишер Каланов.



«Уверен, что созданный руководством края благоприятный инвестиционный климат будет как нельзя лучше способствовать успеху реализации проекта строительства ветропарка в Прикамье», – прокомментировал генеральный директор УК «Ветроэнергетика» Александр Чуваев.



Как отметил директор по региональному развитию ООО «Ветропарки ФРВ» Евгений Шидяев, при выборе регионов и площадок, кроме наличия необходимого ветропотенциала, важными являются также логистическая доступность площадки, возможность выдачи в сеть производимой электроэнергии и наличие земли.



В 2018 году объем инвестиционных вложений от проектов, которым присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, сократился до 34,7 млрд руб. Однако количество приоритетных инвестпроектов выросло в 2 раза – их стало уже 8. С их реализацией в Пермском крае будет создано 3360 рабочих мест.



Отметим, Фонд развития ветроэнергетики создан на паритетной основе «Фортум» и «РОСНАНО» для инвестирования в строительство ветропарков и запуска проектов по локализации производства ветроустановок, а также венчурных проектов в области возобновляемой энергетики. Управление Фондом осуществляет ООО «Управляющая компания «Ветроэнергетика», принадлежащее партнерам в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019–2023 гг.



Ранее УК «Ветроэнергетика» заключила соглашения о сотрудничестве по реализации проектов в области ветроэнергетики с правительствами Ростовской области, Республики Калмыкия и Ставропольского края, заручившись их поддержкой.