24 декабря в Перми откроется каток «Ледовый Миг»

16:49 | 20.12.2018

В понедельник, 24 декабря, состоится праздничное открытие катка «Ледовый Миг» и ледового городка «Театральная площадь» у ДК им. Солдатова. Администрация Свердловского района приглашает всех желающих.



24 декабря в 16:30 на площади перед ДК им. Солдатова (Комсомольский проспект, 79) состоится праздничное мероприятие «Елка зажигает огни» по случаю открытия ледового городка «Театральная площадь». Гостей праздника ждут зимние детские забавы, конкурсы, встреча с Дедом Морозом и необычными героями. Любимые герои мультфильмов будут проводить конкурсы и игры на протяжении всего праздничного мероприятия.



Пермяки, пришедшие на открытие ледового городка «Театральная площадь», смогут покататься на горках, поиграть с персонажами, поучаствовать в фотосессиях и во флешмобе, попеть и поводить со всеми вместе новогодний хоровод.



В этот же день, 24 декабря, в 17:00 в сквере им. Субботина под монументом «МиГ на взлете» состоится праздничное открытие катка «Ледовый Миг».



Праздничную программу откроет театр ледовых миниатюр «Колибри» и фигуристы Перми. Для гостей праздника будет организована трансляция праздничной музыки и интерактивная программа с проведением конкурсов и розыгрышей, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.



На катке предусмотрен прокат коньков. Каждый участник мероприятия получит заряд хорошего настроения, праздничные эмоции и призы.